Пятница, 24 Ноября 2023 13:30

АрмИнфо. Власти Армении ведут отношения с Россией до точки невозврата. Об этом 24 ноября на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, основная проблема заключается не в том, что у официального Еревана имеются разногласия с Москвой по тем или иным вопросам, наличие подобного рода проблем естественно. Сложность ситуации в том, что правительство РА постоянно все нагнетает ситуацию, что приводит к столкновениям, и пытается довести до точки, за которой уже невозможно будет вернуться к прежним отношениям.

<У меня у самого есть большое количество вопросов относительно действий или бездействий российской стороны по той или иной ситуации, которые пока остаются без ответа, но делая какое-либо заявление или принимая решение, следует помнить, что Россия является основным игроком в этом регионе и похоронить отношения с ней может иметь непредсказуемые последствия>, - считает политик. Он указал на одно важное обстоятельство: анализы и политические оценки в большинстве случаев основаны на ситуативных факторах. <Но в основе всех этих оценок лежит внешнеполитический курс премьер-министра РА Никола Пашиняна, заданный еще с 2018 года, и в эпицентре которого - резкое понижение уровня отношений с РФ, принесшее с собой множество серьезных проблем. Возможность вернуть отношения с РФ в нормальное русло и перевести их в рамки стратегических и союзнических отношений не исчерпана, но этого не может произойти в условиях, когда у этого правительства нет на то ни желания, ни воли, тем более, что идеологически они находятся в совершенно иной плоскости>, - подчеркнул депутат.

Напомним, что накануне армянская делегация во главе с Пашиняном не приняла участие в саммите ОДКБ в Минске. Ереван также отклонил все приглашения на участие в уставных структурах Организации.