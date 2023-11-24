Пятница, 24 Ноября 2023 11:52

АрмИнфо. "Высоко оцениваю важность мандата специального докладчика ООН и миссии посещения Армении в этот полный вызовов период", - заявила накануне в ходе встречи с делегацией, возглавляемой специальным докладчиком ООН по вопросам продвижения истины, справедливости, компенсаций и гарантий неповторения Фабианом Сальвиоли председатель комиссии Национального Собрания РА по труду и социальным вопросам Эрикназ Тигранян.

Как передает пресс-служба НС РА, в рамках рабочего визита в Армению спецдокладчик ООН, как независимый эксперт, во время встреч с различными ведомствами, старается оценить события, происходящие в Армении после обретения независимости, которые связаны с защитой прав человека, институтом компенсаций ущерба и правосудия переходного периода.

Тигранян представила законодательные реформы, реализованные в судебно-правовой системе и в сфере защиты прав человека.

Собеседники подробно обсудили работу по социальным гарантиям и механизмам компенсации военнослужащим. Председатель комиссии подчеркнула, что вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей всегда в центре внимания законодательного и исполнительного органов.