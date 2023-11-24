Пятница, 24 Ноября 2023 11:50

АрмИнфо. В Ереване рассмотрят вопрос присоединения Армении к документам, принятым на саммите ОДКБ. Об этом ОТА сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Отметим, что 23 ноября в столице Беларуси прошел саммит ОДКБ на уровне глав государств. Армянская сторона не участвовала в мероприятиях. Глава МИД Беларуси сообщил, что после саммита генсек ОДКБ отправится в Ереван, чтобы передать принятые решения армянским партнерам для одобрения.