Четверг, 23 Ноября 2023 20:01

АрмИнфо. В посольстве Казахстана в Армении состоялась первая в истории диппредставительства торжественная церемония бракосочетания.

Граждане Казахстана – Никитин Михаил и Лобанова Дарья, работающие и проживающие в Ереване, приняли решение связать себя узами брака прямо в Армении, передает корреспондент агентство Kazinform.

По словам невесты, молодожены знакомы давно, но на момент принятия решения о заключении брака они оказались в Армении, где к тому же у пары много друзей.

- Очень сложно было с выбором места. У нас все родственники дома, в Казахстане, но все друзья разбросаны по миру, значительная часть которых собралась в Армении. 17 ноября – день рождения жениха, 20 ноября – невесты. 23 ноября в этом году – красивая дата. Поэтому мы приняли такое решение, - признаются молодожены.

Граждане Казахстана ранее уже регистрировали свой брак в посольстве Казахстана в Армении, но торжественная церемония по этому поводу, организованная силами сотрудников посольства, состоялась впервые.