Четверг, 23 Ноября 2023 17:47

АрмИнфо. Армения не блокировала ни одного решения саммита ОДКБ. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Не заблокировано ни одно решение. Министерством иностранных дел Беларуси с Министерством иностранных дел Армении согласованы все решения (документы, которые вынесены на саммит с участием глав государств. - Прим. БЕЛТА), декларация. Это тоже говорит о взаимопонимании, в том числе с армянской стороны, в решении вопросов, которые сегодня возложены на Организацию", - сказал Александр Вольфович, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, насколько чувствительно для ОДКБ отсутствие на саммите армянской стороны, он сказал: "Конечно, хотелось бы, чтобы сегодня присутствовали все: и главы государств, и делегации. Но самое главное, что армянская сторона согласовала все решения. Но есть объективные и субъективные причины, видимо, по которым армянские наши коллеги решили не прибыть сегодня в Минск".

Тем не менее, Александр Вольфович уверен, что у Армении нет желания покинуть ОДКБ. "Это неправильно, это не будет идти во благо народа Армении, прежде всего, и во благо страны", - подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, заявил, что все решения саммита ОДКБ в Минске будут легитимны, несмотря на отсутствие армянской стороны. "У меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Мы обсудили в том числе эти вопросы и механизмы принятия решений. Все решения, которые будут сегодня приниматься, они абсолютно легитимны. В соответствии с правилами и процедурой организации решения принимаются при согласии всех стран-членов. Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван. И, естественно, мы все решения, которые проходили окончательную доработку здесь в рамках согласительной комиссии, передадим нашим армянским партнерам. И будем рассчитывать, что они присоединятся к ним", - сказал он.

Что касается неприезда на саммит в Минск высоких представителей армянской стороны, включая премьер-министра, Сергей Алейник заявил, что относиться к этому надо спокойно.