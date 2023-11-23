Четверг, 23 Ноября 2023 17:36

АрмИнфо.Беларусь рассчитывает на установление устойчивого и долгосрочного мира на Южном Кавказе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

"Мы приветствуем прогресс в урегулировании конфликта на Южном Кавказе. Надеемся, что предпринятые шаги заложат основу для устойчивого и долгосрочного мира в этом регионе, где проживают дружественные нам народы - армяне и азербайджанцы. Подчеркиваю: дружественные нам народы", - сказал президент Беларуси, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко также коснулся ситуации на таджикско-кыргызской границе. "Не сомневаюсь, что политическая мудрость президентов Кыргызстана и Таджикистана станет (уже стала) решающим вкладом в урегулирование противоречий между Бишкеком и Душанбе, позволит нам сфокусироваться на обеспечении безопасности внешних границ ОДКБ на южном фланге организации", - добавил глава государства.

По его словам, Беларусь поддерживает предложение президента Таджикистана обратить более пристальное внимание на южные рубежи ОДКБ.

Он также добавил, что государства - члены ОДКБ адекватно оценивают вызовы времени и готовы противостоять им сообща.

"Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы противостоять им сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, - прежде всего их проблемы. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации", - сказал Александр Лукашенко.