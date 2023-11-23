Четверг, 23 Ноября 2023 17:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Норка 5, 7, частные дома на улице Овсепяна, школа 61 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилой дом 47 на улице Ханджяна, жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, 52, 54 на улице Пушкина, частные дома 1-40 на улице Таиров, жилой дом 27 на улице Амиряна, жилые дома 89, 91 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 59/6, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 6, 17, 31 на улице Улнеци и прилегающие территории, жилой дом 15 на пр. Багратуняца, жилой дом 16 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 34, 38, 40, 44, 48, 50, 52 на улице Шираза;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Багаран и Ервандашат;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Овташат;

10։30-12։30 частично улицы Исакова, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:00 частично село Кечут;

в Котайкской области:

11։00-13:00 квартал “Банаван”, компания “Ферон”, завод “Озонатор” в селе Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00–15:00 частично население Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

10:00-15:00 села Гош, Овк, Хачардзан, Агавнаванк в общине Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 40, 40/1, 40/2, 42-44 на улице Мамиконянца, жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Т. Тиграняна, жилые дома 6, 17, 31, 66, 66а, 68 на улице Улнеци, жилой дом 13 на улице Дро, жилые дома 23, 23/1, 23/20 на улице Д. Анахта, жилые дома 1, 2 и частные дома 1/5-43 на 10-ой улице Зейтуна, жилые дома 32, 59/6, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 3, 5, 7, 9 на улице Шахсуваряна, жилой дом 16 на улице В. Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 46/81 на улице Таиров, частные дома 1-369 в кв. “Норагюх”, улица Америкяна, жилые дома 2/8, 27 на улице Амиряна, жилые дома 89, 91 на улице Бюзанда, жилые дома 15, 17 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1 на улице Арами, национальная галерея РА; жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, жилые дома 2, 4 на улице С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 34, 38, 40, 44, 48на улице Шираза, жилые дома 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 на 1-ом переулке Фучика, жилые дома 1, 2, 3 на 2-ом переулке Фучика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 213-224 на улице Мурацана;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Ранчпар и Аракс;

10:30-12:30 частично улицы Араза, Шаумяна в городе Арташат;

13:00-15:00 село Кахцрашен; частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:00 частично село Кечут;

в Котайкской области:

11:00-13:00 частично село Катнахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично село Гарни;

в Гегаркуникской области:

10:30-12:00 села Лчаван, Ахпрадзор; село Макенис, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

13:00-14:00 улицы Севкареци Сако, Иджеванян, Еритасардака, Татеракан, Меликбекян, Маиси 9, Ганини, Анкахутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.