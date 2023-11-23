Четверг, 23 Ноября 2023 17:31

АрмИнфо.В Ереване 22 ноября стартовал третий международный форум МККК, посвященный семьям пропавших без вести, в котором принимают участие 22 семьи из Армении и Арцаха.

Как сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста (МККК), мероприятие проходит параллельно еще в 43 странах, объединяя 700 семей.

"Такие платформы помогают нам понять, что мы не одиноки, что таких, как мы, много в разных уголках мира. Благодаря ним я подружилась с другими семьями, теперь стараемся поддерживать друг друга. Эти события важны еще и потому, что семьи, ищущие своих близких из 1990-х и 2020 годов, видят, что они чувствуют одно и то же: горе, боль, надежду, разочарование. А время не лечит, если нет ответа", - говорит Сирун Айрапетян, дочь пропавшего без вести.

Отметим, что до сих пор неизвестно окончательно число пропавших без вести в результате последней азербайджанской агрессии против Арцаха. Цифра колеблется в пределах нескольких сотен.