Четверг, 23 Ноября 2023 17:30

АрмИнфо.Государство частично или полностью покроет плату за образование арцахских студентов за I семестр 2023-2024г. учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, ссылаясь на решение правительства.

В частности, речь идет о студентах, насильственно перемещенных из Арцаха в Армению с 19 сентября с.г., которые обучались в среднепрофессиональных и высших учебных заведениях, как на очной, так и заочной форме. Согласно данным МОНКС, речь идет о 1 836 студентах, из коих 108 получают образование по магистерской программе и 1728 - бакалавры. Общая сумма, предусмотренная для покрытия образовательных расходов, составила 440 млн. драмов.

В среднепрофильных образовательных учреждениях числится 2 524 студента из Арцаха. Согласно решению правительства, государство направит 402 млн. драмов для оплаты образования последних.

В ходе заседания правительства министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян напомнила, что правительство также покрывает расходы на организацию обучения школьников Арцаха, бесплатно предоставив необходимые учебники.

Напомним, что вследствие полномасштабной военной агрессии Азербайджана 19 сентября с.г. в отношении Нагорного Карабаха, чему предшествовала тотальная блокада в течение 9 месяцев, в Армению были насильственно перемещены свыше 106 тыс. граждан Арцаха