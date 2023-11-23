Четверг, 23 Ноября 2023 17:30

АрмИнфо.Во времена прежней власти чуть ли любое судебное разбирательство по делам оппозиционеров оказывалось в центре внимания сотрудников западных посольств, а зачастую и послов. Сегодня, когда речь идет о 50 политических заключенных, ни одного из них нет в зале заседаний судов. Об этом 23 ноября журналистам заявил бывший депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии Гагик Минасян.

По его словам, этой наглости необходимо положить конец, и посольства западных государств должны ответить на один простой вопрос: с чем связаны двойные стандарты? Впрочем, как считает экс-депутат, все эти процессы будут продолжаться до тех пор, пока

власть в Армении не сменится. Минасян напомнил известную фразу, приписываемую Франклину Делано Рузвельту в адрес никарагуанского диктатора Анастасио Самосы, которая гласит: <Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, и мы будем его защищать>. Депутат заметил, что любой диктатор, который защищает геополитические интересы западных стран, будет приемлем для них, независимо от того, нарушаются ли права человека и демократия. <Эти ценности не имеют для них абсолютно никакого значения>, - констатировал представитель ранее правящей в Армении партии.-