Четверг, 23 Ноября 2023 17:26

АрмИнфо.Генпрокуратура Армении требует конфисковать у крупного армянского бизнесмена и лидера партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна 79 единиц недвижимости, 42 транспортных средства, 86 млрд драмов, акции и доли в 39 юридических лицах.

Как сообщает Генеральная прокуратура РА, Управление по делам конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры 8 октября 2020 года начал расследование в отношении имущества, принадлежащего Гагику Царукяну. В ходе исследования Управление, осуществляя свои полномочия, предусмотренные законом <О конфискации имущества незаконного происхождения>, сделал соответствующие запросы в различные государственные органы и органы местного самоуправления, собрал необходимую информацию, в том числе данные банковской тайны, в результате в суд было подано заявление о применении предварительных обеспечительных мер в отношении имущества, необоснованного законными доходами.

Решением суда Гагику Царукяну и связанным с ним лицам запрещено совершать действия, связанные с управлением рядом недвижимого и движимого имущества. Заинтересованные в исследовании лица ознакомились с собранными в ходе исследования данными, им была предоставлена возможность изложить позицию, однако заинтересованные лица пока не представили данные, обосновывающие законность приобретения имущества, оцененного Управлением в качестве незаконно.

Затем в результате начатого расследования в отношении имущества, принадлежащего Гагику Царукяну, 9 октября 2023 года в Антикоррупционный суд был подан иск о конфискации имущества незаконного происхождения, который был принят к производству по делу 10 октября 2023 г.

Согласно иску, Управление по конфискации незаконно полученного имущества Генеральной прокуратуры РА представило в суд ходатайство о конфискации имущества Гагика Царукяна и связанных с ним лиц в пользу Республики Армения: 79 объектов недвижимости; 42 транспортных средства; стоимость приобретения 8 неидентифицированных транспортных средств - 348 млн 194 тыс драмов; сумма уступленного права требования - около 33 млн драмов; рыночная стоимость 10 объектов недвижимости, которые по закону принадлежат Гагику Царукяну; акции и доли в 39 юридических лицах; право требования кредитов в размере 63 млрд драмов; сумма кредитов, предоставленных 12 физическим и юридическим лицам (идентифицировать которых не удалось) - около 16,8 млрд драмов; требование конфискации 86 млрд 400 млн драмов, которые представляют собой сумму доходов от использования имущества незаконного происхождения и платежей, переводов и других выходов, не обоснованных законными доходами.