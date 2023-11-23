Четверг, 23 Ноября 2023 17:23

АрмИнфо.23 ноября в ходе заседания правительства РА несколько раз на несколько секунд выключился свет, что вызвало недовольство премьер- министра Никола Пашиняна.

"Это то, о чем я вам говорил", - заявил премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к министру территориального управления Гнелу Саносяну после того, как свет включился.

"Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении, а вопрос так и не решается. Сколько я должен давать поручения? Не могу же я десять лет постоянно давать поручения по одному и тому же вопросу? (Пашинян является премьером РА с мая 2018 года- ред.). Электроснабжение в нашей стране некачественное, и в этом здании тоже. В кабинетах постоянно мигает свет, и нет никакого сюрприза в том, что свет пропадает", - заявил Никол Пашинян.