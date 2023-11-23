Четверг, 23 Ноября 2023 17:21

АрмИнфо.Здание по адресу Абовяна, 3, внесенное в государственный список недвижимых памятников истории и культуры Армении (известное общественности как здание <АОКС>), решением кабмина от 23 ноября закреплено за Комитетом по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктуры РА. К

"Площадь недвижимости составляет 701 квадратный метр, а ее рыночная стоимость - 490 миллионов драмов", - сказал министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, представляя проект решения.

В свою очередь генпрокурор Анна Вардапетян заметила, что, возможно, Саносян указал кадастровую стоимость недвижимость. Ее цена в десятки раз выше, подчеркнула Вардапетян. По состоянию на 2011 год, стоимость здания и земельного участка составляла 1,5 млрд драмов, на сегодня она оценивается в несколько раз дороже, сообщила генпрокурор.

Напомним, что мировое соглашение, заключенное между Генеральной прокуратурой Республики Армения и акционерами компании ОО <АОКС>, 2 октября 2023 года было одобрено Административным судом. Таким образом, право собственности на здание площадью 526,9 кв.м и земельный участок площадью 0,0467 га по улице Абовяна, 3 перешли в собственность Республики Армения.

Ранее АрмИнфо, со ссылкой на Генпрокуратуру РА сообщало, что

надзорное ведомство в рамках полномочий по возбуждению иска в защиту

государственных интересов 18 ноября 2022 года подала иск в

Административный суд с целью вернуть Республике Армения здание по

адресу Абовяна 3, которое входит в состав Государственного список недвижимых памятников истории и культуры Армении.

Основанием для предъявления иска послужил тот факт, что согласно постановлению Совмина Армянской ССР от 24 ноября 1955 года о передаче на баланс Комитета культурных связей с зарубежными странами - <АОКС>-а передано имущество, в том числе здание по адресу Абовяна, 3. Позже, 30 июля 1992 года, было создано <Армянское общество культурных связей и сотрудничества с зарубежными странами>, которое без законных оснований выступало правопреемником Комитета по культурным связям с зарубежными странами. В 2001 году, представив указанное постановление, принятое за 37 лет до его создания, получило свидетельство о регистрации права собственности на здание <АОКС>. Учитывая вышеизложенное, Генеральная прокуратура в иске, поданном в Административный суд, потребовала признать недействительными государственные регистрации прав, произведенные Комитетом кадастра 3 июля 2001 года на имя Армянского общества культурных связей и сотрудничества с зарубежными странами и 25 ноября 2011 года на имя ООО <АОКС>.

Ранее сообщалось, что член правления общественной организации АОКС (ОО "Армянское общество культурных связей с зарубежными странами") Гор Давтян, председатель организации, директор ООО "АОКС", бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и первый зампредседателя, экс-министр культуры Армении Асмик Погосян по предварительному сговору, с целью сокрытия и искажения источника и принадлежности имущества по адресу Абовяна 3 (в центре Еревана), реализовали формальную сделку по отчуждению. В результате фиктивного отчуждения 100% акций ЗАО АОКС были проданы за 550 тысяч долларов США компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах на имя невестки Погосян - Франчески Кутрупин. Последняя, в свою очередь, продала 50% акций другу Армена Смбатяна - Саркису Мартиросяну и матери Гора Давтяна - Аделе Степанян. Невестке бывшего министра культуры Армении Асмик Погосян - Франческе Кутруп предъявлено обвинение в отмывании денег и она объявлена в розыск. Сама экс-министр культуры Асмик Погосян (с 2006 по 2016 г.) находится в розыске и заочно арестована.