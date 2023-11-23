Четверг, 23 Ноября 2023 17:20

АрмИнфо.Все решения саммита ОДКБ в Минске будут легитимны, несмотря на отсутствие армянской стороны. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Глава МИД подтвердил, что решения в ОДКБ принимаются консенсусом. "У меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Мы обсудили в том числе эти вопросы и механизмы принятия решений. Все решения, которые будут сегодня приниматься, они абсолютно легитимны. В соответствии с правилами и процедурой организации решения принимаются при согласии всех стран-членов. Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван. И, естественно, мы все решения, которые проходили окончательную доработку здесь в рамках согласительной комиссии, передадим нашим армянским партнерам. И будем рассчитывать, что они присоединятся к ним", - сказал он, передает БЕЛТА.

Что касается не приезда на саммит в Минск высоких представителей армянской стороны, включая премьер-министра, Сергей Алейник заявил, что относиться к этому надо спокойно.