Четверг, 23 Ноября 2023 17:06

АрмИнфо.Ардшинбанк и Технопарк Далан объявили о подписании соглашения. Ардшинбанк стал основным партнером технопарка, профинансировав один из крупнейших проектов в строительной отрасли.

Подписание соглашения было организовано на строительной площадке Далана, где присутствовали представители компаний, участвующих в проекте, гости и покупатели.

Айк Багратуни, директор компании 1SQ, управляющей проектом Технопарка Далан, сказал:

«Технопарк Далан — один из важнейших наших проектов, и мы высоко ценим сотрудничество с надежными партнерами на пути реализации проекта. Мы уверены, что создание столь амбициозного проекта создаст благоприятные условия для повышения привлекательности Армении среди ведущих международных компаний в сфере ИТ».

«Наша цель – создать динамично развивающуюся бизнес-среду, которая объединит под одной крышей ведущие армянские и международные технологические компании региона в соответствии с международными стандартами, где будет комфортно работать, повышать уровень профессионализма и развивать творческое мышление», - заявил в своем выступлении руководитель проекта Ерванд Оганесян.

Комментируя событие, Директор по корпоративному бизнесу Ардшинбанка Армен Гаспарян в частности отметил:

«Для Ардшинбанка важно выстраивать эффективные партнерские отношения и быть полезным бизнесу, поэтому мы кредитуем значимые для страны проекты. Проект Технопарк Далан - яркое тому подтверждение. Благодаря кредитованию со стороны Ардшинбанка, объект будет финансироваться непрерывно и строиться согласно заявленным срокам. С нашей точки зрения, проект Технопарк Далан не только повысит привлекательность Армении для компаний ИТ сферы и инвесторов, но, что очень важно, его реализация позволит создать принципиально новые условия труда для около 3000 офисных работников. Как стратегический финансовый институт, мы готовы поддерживать такие проекты не только финансово, но и предоставлением бизнесу самых современных финансовых услуг. Рассчитываем, что появление Технопарка Далан придаст импульс дальнейшему экономическому развитию нашего города, а в общем, и нашей республики. Рады, что в этом развитии есть и большая доля Ардшинбанка».

Строительство технопарка завершится в 2026 году.