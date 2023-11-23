Четверг, 23 Ноября 2023 13:04

АрмИнфо. Сотрудниками Комитета государственных доходов Армении выявлен случай контрабандного ввоза в страну гражданином Ирана более 10 кг метамфетамина на общую сумму в 800 млн драм. Об этом говорится в сообщении КГД.

Согласно сообщению, в результате осмотра автобуса, прибывшего в Армению из Ирана у гражданина этой страны Г.А. была обнаружена коричневая сумка, боковые стенки которой были набиты кристаллообразными массами метамфетамина. По данному факту были проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых выяснилось, что получателем сумки должен был стать гражданин Китая Л.Л. Однако вместо него получателем сумок выступила супруга

Л.Л. - гражданка Армении С.Х., которая сдала сотрудникам КГД хранившиеся в квартире еще три сумки. В результате экспертизы было установлено, что они также были наполнены кристаллическими массами наркотика типа <метамфетамин>.

Гражданин Китая, добровольно явившийся в Комитет, был задержан. В результате принятых по указанному делу из оборота изъято более 10 кг наркотика "метамфетамин", рыночная стоимость которого превышает 800 млн драмов. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.