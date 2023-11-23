Четверг, 23 Ноября 2023 12:19

АрмИнфо. <Несмотря на то, что я выступаю по уголовному делу в качестве свидетеля, очевидно, что речь идет об уголовном преследовании>, - заявил 22 ноября журналистам руководитель оппозиционной парламентской фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян.

Отметим, что сегодня депутат был вызван на допрос в Следственный комитет РА. Отвечая на вопрос о причинах вызова, Мамиджанян заметил, что речь идет о представлении руководителем Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артуром Сакунцом сообщении о преступлении, связанного с <публичными призывами к насилию>. <12 сентября на брифинге в Национальном Собрании и последующем выступлении я отметил, что даже если Никол Пашинян в очередной раз использует непропорциональную силу против граждан и прольет их кровь, этим он их не испугает>, - подчеркнул депутат.

Он добавил, что исходя из содержания вопросов и самого процесса, можно сделать вывод о том, что власти намерены осуществить уголовное

преследование в его отношении, что связано с политической деятельностью парламентария.

Депутат заметил, что процесс в его отношении является продолжением дела, которое возбуждено против вице-председателя Республиканской партии Армена Ашотяна, лидера движения <Вето> Нарека Маляна и других политзаключенных. Мамиджанян заметил, что несмотря на попытки властей заставить его замолчать, обречены на провал. <Моя политическая деятельность этим преследованием не закончится>, - заверил парламентарий.

Он напомнил, что Европейская народна партия уже обратилась с требованием к властям страны освободить Ашотяна. <Это был призвав к трезвости. Но отрезвятся или нет, это их дело, в любом случае ЕНП - большая европейская семья , представители которой возглавляют многие государства мира>, - подчеркнул Мамиджанян.