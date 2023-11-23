Четверг, 23 Ноября 2023 10:40

АрмИнфо.В Минске 22 ноября состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В заседании не приняли участие представители Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов проинформировал о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельности Организации в межсессионный период.

Одобрен проект Повестки дня запланированной на 23 ноября с.г. сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, приняты проекты документов, выносимых на рассмотрение глав государств, а также документы по актуальным направлениям деятельности Организации, относящиеся к компетенциям СМИД, СМО и КССБ ОДКБ. В том числе, проект Решения СМИД и КССБ ОДКБ "О Перечне дополнительных мер государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, направленных на обеспечение информационной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности".