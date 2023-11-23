Четверг, 23 Ноября 2023 10:28

АрмИнфо. Азербайджанцы строят дорогу через историческое армянское кладбище в оккупированном Шуши.

Международная организация по охране кавказского наследия - Caucasus Heritage Watch предупредила о разрушении надгробий.

"С 5 октября по 3 ноября азербайджанцы бульдозером проложили дорогу через Шушинское историческое кладбище, известное как кладбище у Ереванских ворот. Кладбище покрывает густой лес, среди деревьев есть как минимум 78 надгробий с армянскими надписями, датируемыми 1802-1913 годами", - сообщили в Организации, затруднившись сказать, сколько надгробий было повреждено.

Отметим, что это не впервой, когда Азербайджан под бульдозер сносит армянское культурное наследие. Той же участи удостоились средневековое кладбище Старой Джуги в Нахиджеване, множество церквей и других культурных объектов на территории оккупированного Арцаха, и даже в столице Азербайджана - Баку.