Четверг, 23 Ноября 2023 10:20

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с аккредитованными в стране послами Евросоюза и стран-членов ЕС.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам комплексной повестки партнерства РА-ЕС. Собеседники коснулись шагов, предпринятых в направлении углубления политического диалога между Арменией и ЕС, перспектив дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Среди прочего, стороны коснулись состоявшегося несколько дней назад в Брюсселе второго заседания высокого уровня диалога по вопросам политики и безопасности РА- ЕС, деятельности наблюдательной миссии ЕС в Армении, а также перманентной поддержке Евросоюзом программ реформ и укрепления демократических институтов в Армении, в соответствии с совместным заявлением премьер-министра РА и президента Еврокомиссии от 5 октября.

В контексте реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА- ЕС и активизации контактов между людьми Мирзоян подчеркнул важность той положительной динамики, которая есть в направлении инициирования диалога по либерализации визового режима.

На встрече обсуждались и вопросы региональной безопасности. В этом ключе Мирзоян представил видение Армении относительно установления стабильности и прочного мира в регионе. Глава МИД Армении подчеркнул, что оно зиждется на основных принципах, которые также нашли отражение в заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи, состоявшейся в Гранаде в октябре в рамках Европейского политического сообщества, и касаются взаимного признания территориальной целостности, демаркации и разблокировки региональные связей.

Мирзоян представил армянское видение эффективного разблокирования маршрутов и формирования выгодных взаимосвязей в регионе, лежащее в основе разработанного правительством РА проекта "Перекресток мира", которое также может стать гарантией мир.

Говоря о крупномасштабном военном нападении, совершенном Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха в сентябре, и последовавшей за ним полной этнической чистке Арцаха, он особо отметил необходимость удовлетворения потребностей и прав арцахцев, насильственно перемещенных в Армению и шаги, предпринятые в этом направлении.