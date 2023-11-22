Среда, 22 Ноября 2023 19:47

АрмИнфо.100- летие со дня рождения Шарля Азнавура и Сергея Параджанова включены в календарь

юбилейных мероприятий ЮНЕСКО в 2024-2025 годах. Об этом сообщает МИД Армении.

Согласно источнику, решение о проведении памятных мероприятий было принято в ходе 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО, которое прошло в Париже с 7 по 22 ноября. Заявки на включение выдающихся людей в календарь были поданы Республикой Армения совместно со странами- партнерами, получив значительную поддержку со стороны ряда государств-членов и группы стран. В частности, заявку на 100-летний юбилей великого франко-армянского певца, шансонье и актера Шарля Азнавура подали совместно Армения и Франция при поддержке Андорры, Италии, Люксембурга, Монако, Португалии, Сенегала и группы франкоязычных послов ЮНЕСКО, насчитывающие более 80 членов. Заявку на проведение мероприятий, посвященных 100-летию кинорежиссера Сергея Параджанова, подали совместно Армения, Грузия и Украина при поддержке Кипра, Франции, Италии, Ливана и Польши.

С 1998 года 25 юбилейных дат, представленных Республикой Армения, включены в календарь важных событий ЮНЕСКО. За предыдущий двухлетний период были одобрены заявки, поданные РА к 850-летию со дня смерти Нерсеса Шнорали и 100-летию Национального киноцентра РА