Среда, 22 Ноября 2023 19:44

АрмИнфо.22 ноября премьер-министр РА Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Армении Фукусиму Масанори, завершающего свою дипломатическую миссию в стране.

Как передает пресс-служба правительства, поблагодарив посла за вклад в развитие армяно- японских отношений, Никол Пашинян отметил, что Армения придает важность расширению сотрудничества с Японией по различным направлениям. Премьер выразил надежду, что двусторонние связи между странами будут и дальше углубляться и расширяться.

Фукусима Масанори, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра за сотрудничество и заверил, что в будущем приложит все свои усилия в пользу развития отношений между Арменией и Японией.