|100-летие Шарля Азнавура и Сергея Параджанова включены в календарь мероприятий ЮНЕСКО
|Пашинян: Армения придает важность расширению сотрудничества с Японией по различным направлениям
|Премьер РА: в армяно-немецких отношениях существует большой потенциал для расширения сотрудничества
|Государственный камерный хор Армении Hover выступит в Варшаве в рамках международного музыкального фестиваля Eufonie
|Франция продала Еревану настоящий неликвид, который Париж не смог реализовать на других направлениях - МИД РФ
|Захарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
|Алиев: Никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет
|Ереван ожидает от азербайджанской стороны смелых шагов для достижения мира в регионе - спикер
|Затулин: ОДКБ подставилась в сентябре 2022 года, когда Азербайджан начал движение вглубь Армении
|Россия последовательно работает над превращением региона Южного Кавказа в зону стабильности и процветания - Захарова
|Пашинян и президент Ирака обсудили региональную безопасность
|Захарова: Россия продолжает предпринимать шаги по содействию Армении и карабахским армянам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол России: Для нас важно решение гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Американский сенатор: Если Азербайджан подведёт переговоры с Арменией к провалу, это повысит вероятность нападения
|Спикер армянского парламента отказался от участия в заседании ПА ОДКБ
|Ереван: Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на госгранице
|Генпрокуратура Армении намерена вернуть государству недвижимость в центре Еревана принадлежащую Самвелу Майрапетяну
|Во Франции вышла в свет книга, посвященная Мисаку Манушяну
|Нидерландский журналист: После деарменизации Арцаха, власти Азербайджана взялись за независимые азербайджанские СМИ
|Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID
|Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и секретарей Совета безопасности ОДКБ
|Спасательная служба МВД сообщает о труднопроходимых дорогах на территории Армении
|Президент Ирака прибыл в Армению
|Спецдокладчик ООН находится в Ереване
|Группа адвокатов считают дело Григория Хачатурова <лакмусовой бумажкой> судебной системы Армении
|Фонд IDeA совместно с партнерами запустил проект для физической и психологической реабилитации детей Арцаха
|МИД Азербайджана предлагает Армении встретиться на границе для обсуждения мирного процесса
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Парламент Азербайджана осудил решение Сената США в защиту армян
|Kлаар: Ключ к нормализации отношений с Арменией находится в руках Азербайджана
|IDBank выпускает 3-й транш долларовых облигаций 2023 года
|Армения никогда не избегала встреч с представителями Азербайджана - Аршакян
|МИД: Армения направила Азербайджану 6-е предложение по мирному договору
|МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
|Дело против экс-депутата от РПА Вардана Айвазяна направлено в суд
|В ОДКБ прокомментировали просьбу Армении снять с повестки организации документ о помощи Еревану
|Минобороны Армении опровергло слухи о возможных поставках ракет Украине
|Япония продолжит содействовать арцахским беженцам в преодолении вызовов
|В Армении будет создана Служба охраны окружающей среды
|В Армении будет внедрено обязательное требование о наличии у компаний - водопользователей закрытой системы оборота воды в бассейне Араратской долины
|Арцахские армяне смогут получать в Армении пенсии и пособия
|Для французско-армянского военного сотрудничества необходимо построить общую стратегическую культуру - посольство Франции
|Туркменистан готов развивать парламентский диалог на основе нейтралитета и миролюбия
|Госдеп считает важным прямые переговоры между Баку и Ереваном для достижения долгосрочного соглашения
|Письмо постпреда Армении о ситуации в Нагорном Карабахе опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООН
|Американский сенатор: Доллары американских налогоплательщиков не должны направляться в Азербайджан
|Эрдоган призвал Армению "принять руку мира, протянутую Азербайджаном"
|ЮКЖД и Минобразования разработали школьный курс «Правила поведения детей на железнодорожном транспорте»
|Президент Армении: Одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является стабильный мир в регионе
|Азербайджан с 11 сентября ждет ответа от Армении по поводу предложений о мирном урегулировании - Алиев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Прекращены полномочия члена Высшего судебного совета Давида Хачатуряна
|Насилие в отношении женщин - плохая традиция: Пашинян
|Кристина Квин объявила о запуске новой программы по проведению консервационных работ в Ереруйкской базилике
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|Великобритания заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией - британский министр
|Парламентская делегации Канады выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за политики Баку по этнической чисткe в Арцахе
|Из-за непогоды на "Верхнем Ларсе" застряло более 850 армянских большегрузов
|Экс-главу СПИСА Миграна Погосяна ждёт экстрадиция из РФ
|Читать больше
АрмИнфо.22 ноября премьер-министр РА Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Армении Фукусиму Масанори, завершающего свою дипломатическую миссию в стране.
Как передает пресс-служба правительства, поблагодарив посла за вклад в развитие армяно- японских отношений, Никол Пашинян отметил, что Армения придает важность расширению сотрудничества с Японией по различным направлениям. Премьер выразил надежду, что двусторонние связи между странами будут и дальше углубляться и расширяться.
Фукусима Масанори, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра за сотрудничество и заверил, что в будущем приложит все свои усилия в пользу развития отношений между Арменией и Японией.
|100-летие Шарля Азнавура и Сергея Параджанова включены в календарь мероприятий ЮНЕСКО
|Пашинян: Армения придает важность расширению сотрудничества с Японией по различным направлениям
|Премьер РА: в армяно-немецких отношениях существует большой потенциал для расширения сотрудничества
|Государственный камерный хор Армении Hover выступит в Варшаве в рамках международного музыкального фестиваля Eufonie
|Франция продала Еревану настоящий неликвид, который Париж не смог реализовать на других направлениях - МИД РФ
|Захарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
|Алиев: Никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет
|Ереван ожидает от азербайджанской стороны смелых шагов для достижения мира в регионе - спикер
|Затулин: ОДКБ подставилась в сентябре 2022 года, когда Азербайджан начал движение вглубь Армении
|Россия последовательно работает над превращением региона Южного Кавказа в зону стабильности и процветания - Захарова
|Пашинян и президент Ирака обсудили региональную безопасность
|Захарова: Россия продолжает предпринимать шаги по содействию Армении и карабахским армянам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол России: Для нас важно решение гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Американский сенатор: Если Азербайджан подведёт переговоры с Арменией к провалу, это повысит вероятность нападения
|Спикер армянского парламента отказался от участия в заседании ПА ОДКБ
|Ереван: Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на госгранице
|Генпрокуратура Армении намерена вернуть государству недвижимость в центре Еревана принадлежащую Самвелу Майрапетяну
|Во Франции вышла в свет книга, посвященная Мисаку Манушяну
|Нидерландский журналист: После деарменизации Арцаха, власти Азербайджана взялись за независимые азербайджанские СМИ
|Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID
|Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и секретарей Совета безопасности ОДКБ
|Спасательная служба МВД сообщает о труднопроходимых дорогах на территории Армении
|Президент Ирака прибыл в Армению
|Спецдокладчик ООН находится в Ереване
|Группа адвокатов считают дело Григория Хачатурова <лакмусовой бумажкой> судебной системы Армении
|Фонд IDeA совместно с партнерами запустил проект для физической и психологической реабилитации детей Арцаха
|МИД Азербайджана предлагает Армении встретиться на границе для обсуждения мирного процесса
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Парламент Азербайджана осудил решение Сената США в защиту армян
|Kлаар: Ключ к нормализации отношений с Арменией находится в руках Азербайджана
|IDBank выпускает 3-й транш долларовых облигаций 2023 года
|Армения никогда не избегала встреч с представителями Азербайджана - Аршакян
|МИД: Армения направила Азербайджану 6-е предложение по мирному договору
|МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
|Дело против экс-депутата от РПА Вардана Айвазяна направлено в суд
|В ОДКБ прокомментировали просьбу Армении снять с повестки организации документ о помощи Еревану
|Минобороны Армении опровергло слухи о возможных поставках ракет Украине
|Япония продолжит содействовать арцахским беженцам в преодолении вызовов
|В Армении будет создана Служба охраны окружающей среды
|В Армении будет внедрено обязательное требование о наличии у компаний - водопользователей закрытой системы оборота воды в бассейне Араратской долины
|Арцахские армяне смогут получать в Армении пенсии и пособия
|Для французско-армянского военного сотрудничества необходимо построить общую стратегическую культуру - посольство Франции
|Туркменистан готов развивать парламентский диалог на основе нейтралитета и миролюбия
|Госдеп считает важным прямые переговоры между Баку и Ереваном для достижения долгосрочного соглашения
|Письмо постпреда Армении о ситуации в Нагорном Карабахе опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООН
|Американский сенатор: Доллары американских налогоплательщиков не должны направляться в Азербайджан
|Эрдоган призвал Армению "принять руку мира, протянутую Азербайджаном"
|ЮКЖД и Минобразования разработали школьный курс «Правила поведения детей на железнодорожном транспорте»
|Президент Армении: Одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является стабильный мир в регионе
|Азербайджан с 11 сентября ждет ответа от Армении по поводу предложений о мирном урегулировании - Алиев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Прекращены полномочия члена Высшего судебного совета Давида Хачатуряна
|Насилие в отношении женщин - плохая традиция: Пашинян
|Кристина Квин объявила о запуске новой программы по проведению консервационных работ в Ереруйкской базилике
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|Великобритания заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией - британский министр
|Парламентская делегации Канады выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за политики Баку по этнической чисткe в Арцахе
|Из-за непогоды на "Верхнем Ларсе" застряло более 850 армянских большегрузов
|Экс-главу СПИСА Миграна Погосяна ждёт экстрадиция из РФ
|Читать больше
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог
|Беженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям Арцаха
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
|Читать больше
|МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
|Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг
|В США приняли Акт, запрещающий военную помощь Азербайджану
|Если до 2020 года Арцах использовался для давления на Армению, теперь Арцах будет использоваться для давления на Азербайджан/Турцию - аналитик
|Азербайджан пригрозил Евросоюзу на фоне последних заявлений Жозепа Борреля
|В Армении может быть повышен призывной возраст
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
|После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
|Ахоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РА
|Армен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГ
|Тагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузах
|С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД