Среда, 22 Ноября 2023 19:24

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 ноября принял парламентского статс-секретаря Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Нильса Анена. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

В ходе встречи, как отмечает источник, премьер- министр выразил удовлетворение возобновлением армяно-германских переговоров по сотрудничеству в целях развития, чего не было с 2014 года. Никол Пашинян подчеркнул важность включения Армении в стратегию реформ <> правительства Германии. По словам премьер-министра, в последнее время в отношениях между двумя странами зафиксирована новая динамика, существует большой потенциал для расширения сотрудничества и правительство РА заинтересовано в его полной реализации.

Нильс Анен отметил, что возобновление армяно- германских межправительственных переговоров является осознанным решением правительства Германии с учетом шагов и реформ, направленных на развитие и укрепление демократии в Армении. Анен добавил, что в рамках стратегии планируется реализовать проекты с Арменией в сферах энергетики, профессионального образования, туризма и других направлениях. По словам парламентского статс-секретаря, вышеупомянутые программы будут способствовать повышению интереса немецких компаний к работе в Армении.

Собеседники обсудили также гуманитарные проблемы более 100 тысяч насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха лиц, ставших

жертвами политики этнической чистки со стороны Азербайджана, а также шаги, предпринятые правительством Армении для их преодоления.

Нильс Анен отметил, что провел встречу с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха в Араратской области, и добавил, что правительство Германии готовится оказать необходимую помощь, чтобы способствовать решению существующих проблем.