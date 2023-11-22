Среда, 22 Ноября 2023 19:20

АрмИнфо. Государственный камерный хор Армении Hover 23 ноября выступит в Варшаве в рамках Международного музыкального фестиваля Eufonie.

Как сообщает пресс-служба Hover, во втором отделении концерта камерный хор исполнит произведения Комитаса, Эдгара Ованесяна, Арзаса Восканяна, Анны Азизян и Ваче Шарафяна под руководством Соны Ованнисян и Нарине Восканян.

Организатором фестиваля выступил Национальный центр культуры Польши при поддержке Министерства культуры и национального наследия Польши. В рамках концерта выступят также коллективы из стран Центральной и Восточной Европы.