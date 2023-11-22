Среда, 22 Ноября 2023 18:47

АрмИнфо. Ереван ожидает от азербайджанской стороны смелых шагов для достижения мира в регионе. Об этом 22 ноября журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он отметил, что армянская сторона более чем конструктивна в подобных вопросах, и готова обсуждать все варианты, связанные с заключением мирного договора, в том числе, и возможности проведения встречи на границе, о чем Баку заявлял накануне. Не исключил Симонян и возможности встреч на региональных площадках. "Мы обсуждаем все варианты, в том числе и эти>, - отметил спикер НС РА. Он добавил, что власти Азербайджана должны определиться в вопросе мира. <Всем хочется знать, желают ли они мира, не имея территориальных претензий к Армении, или являются пиаром и попыткой "пустить пыль в глаза" международному сообществу. Все заявления азербайджанского руководства должно быть доказано конкретными действиями >, - сказал глава законодательного органа страны, добавив, что числу этих действий, подтверждающих серьезность намерений Баку, может стать, к примеру освобождение армянских пленных и официальное подтверждение трех согласованных принципов для подписания мирного договора. <Наши зарубежные партнеры должны понять, что нынешняя стратегия Азербайджана не будет иметь перспективы до тех пор, пока не предприняты конкретные шаги>, - сказал глава Национального Собрания РА.

В то же время, он указал на закупки Азербайджаном в огромном объеме и на миллиарды долларов вооружений и военной техники. Даже в нынешней сложной ситуации на Ближнем Востоке Баку продолжает закупать израильское вооружение. <Для чего Баку нужно вооружение в таком количестве, если он стремится к миру? У них в арсенале имеется

все, кроме ядерного оружия. На этот факт должно обратить внимание международное сообщество. На фоне этих закупок Азербайджан поднимает шум, когда Армения приобретает одну-две боевые машины, обвиняя Армению в милитаризации>, - сказал спикер.

Симонян подверг критике позицию России по вопросу региона. <На фоне агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха по 15 направлениям, Москва обращается к сторонам с призывом прекратить огонь, ставя на одну доску агрессора и жертву. По моим данным, даже в предложенной

со стороны ОДКБ помощи отсутствовал пакет об оказании Армении военного содействия>, - подчеркнул председатель НС, указав на совершенно иные, адресные заявления и требования, звучавшие и звучащие с других площадок, в том числе, со стороны западных стран. < У меня лично сохраняется положительный настрой в вопросе европейской интеграции. Речь, в частности, идет о применении таких европейских ценностей, как демократия, права человека, свобода слова. Во многом, благодаря этим фундаментальным принципам, повысилась и система безопасности Армении>, - считает глава армянского парламента.