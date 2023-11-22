Среда, 22 Ноября 2023 18:43

АрмИнфо. ОДКБ подставилась в сентябре 2022 года, когда Азербайджан начал движение уже вглубь Армении. Подобное мнение выразил российский депутат Константина Затулина в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва" говоря об актуальных проблемах в отношениях с Арменией.

Так, касаясь проблем возникших с учебниками, отправленными российской стороной школам Армении, он выразил убеждение, что этим всё не закончится.

"Правительство этой страны сегодня решило воспользоваться ситуацией, нашей борьбой с Западом. Тем, что мы ведём специальную военную операцию на Украине. Им подвернулся повод избавиться от своих политических противников вместе с Нагорным Карабахом, они это сделали и переложили на нас за это ответственность. И теперь торопятся как можно быстрее развернуть Армению в другом направлении.

Я уверен, что учебники - это ещё не вечер, совсем не вечер. Потому что речь пойдёт и о нашей базе в Гюмри, и о членстве в ОДКБ, и о членстве в Евразийском союзе. Всё это со временем придёт. Просто не всё сразу может реализовать господин Пашинян. Ну не все за ним успевают", - отметил российский политик.

При этом Затулин посетовал на то, что он предупреждал о пагубных последствиях поддержки власти Пашиняна, однако, в верхах к нему не прислушались.

"В 2020 году он провалил военные действия, я думаю, нарочно это сделал, потому что надо было избавиться от Нагорного Карабаха. Мы сказали, ну Вы знаете, мы же не можем тут: После этого пошёл на выборы. Оппозиция обращалась к нам и просила как-то её зримым образом поддержать. Мы сказали, ни в коем случае, Вы что, если что-то с Пашиняном случится, он же подписал, один из трёх, кто подписал это соглашение о прекращении войны в Карабахе 9 ноября 2020 года.

Если его не будет, то там как бы вновь начнутся военные действия, мы будем вовлечены, мы будем втянуты, мы не хотим быть втянуты, у нас свои дела, поэтому не трогайте его. Ну вот мы доигрались до того, что теперь учебники не принимают", - продолжил он.

Касаясь темы вооружения, которое Россия не поставила Армении, Затулин отметил, что этот вопрос непростой. "И сказать, что он не пользуется теми основаниями, которые мы ему создаём, а мы ему создаём основания: Да, они закупили у нас вооружение. Мы из-за спецоперации на Украине тянем с его поставкой. Они этим воспользовались для того, чтобы обратиться к другим.

Да, мы ввели своих миротворцев в Нагорный Карабах по результатам войны и договорённостей с обеими сторонами, после чего Пашинян заявил о том, что Карабах - это внутреннее дело Азербайджана, и он в этом не сомневается, в территориальной целостности Азербайджана. Тут же мы оказались в очень странной роли, наши военные там, не как разводящие две стороны, а как вообще люди без всякого мандата. И мы опять оказались в ситуации, когда мы заявили, ну раз Пашинян сказал, ну он же самый главный армянин, значит, так оно и есть.

Какой был смысл нам идти на поводу у Пашиняна? Мы должны были отстаивать свою версию: мы там находимся потому, что без нашего там нахождения возникает постоянная угроза насилия, депортации.

Что произошло? Произошло то, что сегодня ни одного армянина в этом Нагорном Карабахе нет, сто тысяч человек снялись и ушли. Это депортация настоящая под влиянием действий Азербайджана, с которым мы не стали спорить в этом вопросе, взяв на себя миротворческие функции", - продолжил он.

На замечание ведущего, что Россия, сознательно разделяет армянский народ и армянское руководство, которое русофобское и так далее, однако сложная позиция России в отношении Нагорного Карабаха тоже сказывается на отношениях армян, которые не выбирали Пашиняна, например, и не поддерживают его, в отношении России, Затлин согласился, что действительно сказывается.

"Сказывается, безусловно, и в этом, поверьте, моя печаль и моя забота, что я пытаюсь как бы объяснить, пытаюсь обратить их внимание. У них своё болит. Так скажем, вполне мы имеем право на такой подход, что после того, как мы начали специальную военную операцию, Армения послала нам батальон своих солдат для того, чтобы продемонстрировать своё участие в борьбе союзника с несоюзником. Этого не было. Более того, руководство Армении умыло руки и неофициально, полуофициально на западных площадках говорило о том, что "мы в этом вопросе Россию не поддерживаем на Украине и вообще нам это невыгодно, потому что если Россия победит на Украине, то в этом случае восстановится Советский Союз, а это для Армении независимой нехорошо". Это вот то, те версии, которые распространял в 2022 году господин Пашинян.

К этому прислушались у нас всерьёз? На мой взгляд, все же те, кто слушают, они знают об этом, но делали вид, что мы всегда разберёмся, у нас хватает рычагов влияния", - отметил он.

На замечание, что по линии ОДКБ никто не послал, а в России сказали, что с пониманием относятся к позиции коллег, Затулин констатировал, что Организация тоже подставилась в сентябре 2022 года, когда Азербайджан начал движение уже вглубь Армении.

"Это действительно произошло. Надо было немедленно отреагировать, по крайней мере, призвать, публично заявить и так далее. У нас началась проволочка с реакцией. И вот этим воспользовался Пашинян. Он очень ловко манипулирует, он манипулятор. Это единственное, что он умеет, и он это делает. И надо сказать, что число доверия к России, безусловно, в самой Армении падает из-за того, что с утра до ночи промывают мозги в интернете, по телевидению и так далее. И надо с этим бороться", - резюмировал он