Среда, 22 Ноября 2023 18:27

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 6-10, 71-75, 232, 121-235 на улице Арменакяна, филиал банка “Айэкономбанк”, частный дом 293 на улице Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-14:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 30, 32, 34, 36, 36/1 на улице Ачаряна, Аванская специальная школа-интернат для слабовидящих детей, общежитие колледжа № 11, корпус здания МЧС, школа № 104, здание финансового техникума, школа-интернат, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилые дома 1, 27, 27а на пр. Маштоца, жилой дом 50 на улице Пушкина, частные дома 1-67 на улице Арменакяна, частные дома 301-305 на улице Норки Айгинер, 30-43 на улице Исраеляна, жилые дома 1 7-13 на улице Пароняна, жилые дома 17-, 21 на улице Дзорагюх, 5-118 на улице Ареставорнери, 1, 3 на улице Грохнери, частные дома 12, 16 на улице Кори, жилой дом 1 на улице Лео и абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25, 27 и частные дома 1-40 на 17-ой улице Арабкира; жилые дома 44, 228/, 228/1 на улице Гр. Кочара, частные дома 2-26 на переулке Рига, жилой дом 17/5 на улице Адонца, жилые дома 10, 14 на улице Н. Тиграняна, жилой дом 18 на улице Ширванзаде и абоненты (не являющиеся жильцами), подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна и абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, улицы Чахуджяна, А. Саргсяна, жилые дома 25-28 во 2-ом квартале Давташена и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Агарак и Ахдзк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Касах и абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты на улицах 34-37 в общине Зовуни, квартал “Муш”, улицы П. Севака, Арабкира, Н. Аветисяна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Г. Нжде, улица В. Саргсяна (жилые дома 5, 7, 9 и 1-ый тупик), жилые дома 8, 12 на улице Седрака Джалаляна, улицы А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, В. Теряна;

11։00-17:00 частично село Гарни; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично села Шатин и Заритап;

10:30-13:00 частично улица Сарворнери в городе Джермук;

в Лорийской области:

11:00-13:00 кварталы “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, “С. Аветисян”, больница в городе Спитак;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Вохчи, Бюракн, Меграшат и абоненты (не являющиеся жильцами) в Амасийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Норка 5, 7, частные дома на улице Овсепяна, школа 61 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилой дом 47 на улице Ханджяна, жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, 52, 54 на улице Пушкина, частные дома 1-40 на улице Таиров, жилой дом 27 на улице Амиряна, жилые дома 89, 91 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 59/6, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 6, 17, 31 на улице Улнеци и прилегающие территории, жилой дом 15 на пр. Багратуняца, жилой дом 16 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 34, 38, 40, 44, 48, 50, 52 на улице Шираза;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Багаран и Ервандашат;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Овташат;

10։30-12։30 частично улицы Исакова, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:00 частично село Кечут;

в Котайкской области:

11։00-13:00 квартал “Банаван”, компания “Ферон”, завод “Озонатор” в селе Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00–15:00 частично население Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

10:00-15:00 села Гош, Овк, Хачардзан, Агавнаванк в общине Дилижан.