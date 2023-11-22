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 Среда, 22 Ноября 2023 18:27
Марианна Мкртчян

Посол России: Для нас важно решение гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Посол России: Для нас важно решение гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

АрмИнфо.В ереванском аэропорту "Звартноц" приземлился российский самолет с 40 тоннами гуманитарного груза. Гумпомощь в Ереване встречал посол России в Армении Сергей Копыркин.

Он в беседе с журналистами отметил, что 40 тонн - это те предметы, которые необходимы для обустройства вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

По словам Копыркина, груз формировался исходя из списка, представленного правительством Армении, список обозначен в сообщении МЧС Армении.

<Очень важно, что эта помощь пришла в Республику Армения. Я ее воспринимаю в качестве знака солидарности между нашими народами, нашими странами в этот непростой период, который переживает Армения, естественно вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха. Эта помощь оказывается по государственной линии в соответствии с указанием президента России>, - сказал посол. Он также обратил внимание, что еще раньше общественные организации, благотворительные фонды, в том числе по линии Россотрудничества, также оказали свою посильную помощь.

Дипломат выразил убеждение, что эта помощь будет продолжена. <Для нас важно, чтобы те проблемы, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, решались. Для России, российского общества это действительно очень важно. Мы переживаем в связи с тем, что происходит. Это не просто слова, мы тесно друг с другом связаны, и проблемы Армении - наши проблемы>, - подчеркнул Копыркин.

Отметим, что МЧС России доставил сегодня в Ереван 40 тонн гуманитарного груза для помощи вынужденно покинувшим территорию Нагорного Карабаха. Самолет Ил-76 МЧС России доставил помощь  по указанию президента России и по поручению правительства РФ. В ее составе: продукты питания; одеяла; передвижная электростанция.

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