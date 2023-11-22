Среда, 22 Ноября 2023 17:59

АрмИнфо. Делегация Национального Собрания Армении не примет участия в заседании Совета и пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое планируется провести в декабре текущего года. Об этом 22 ноября в беседе с журналистами заявил председатель НС РА Ален Симонян.

<Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ, но считаю неуместным мое участие в предстоящем мероприятии в сложившейся ситуации. Организация не выполняла и не выполняет возложенных на нее функций.

В этой связи, для чего мне ехать, можете мне объяснить?, - сказал спикер.

Напомним, что днем ранее о своем решении не ехать на встречу министров иностранных дел стран-членов ОДКБ заявил и глава внешнеполитического ведомства республики Арарат Мирзоян. До него об отказе от участия в саммите глав государств ОДКБ в Минске подтвердил премьер-министр РА Никол Пашинян. Не поехали на встречи с коллегами и глава министерства обороны Сурен Папикян секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.