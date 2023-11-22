Среда, 22 Ноября 2023 11:25

АрмИнфо.Армянская сторона, вновь подтвердив политическую волю приложить усилия к нормализации отношений с Азербайджаном и установлению мира и стабильности на Южном Кавказе, 21 ноября передала 6-ую редакцию соглашения о регулировании отношения с азербайджанской стороной. Так отреагировали в МИД Армении на заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства от 21 октября.

"Считаем целесообразным напомнить, что в то время как Армения, получив последние азербайджанские предложения, рассматривала их и была готова продолжить переговоры по проекту соглашения, несмотря на обостряющийся день ото дня гуманитарный кризис из-за тяжелой блокады Нагорного Карабаха, 19 сентября Азербайджан осуществил широкомасштабное военное нападение на народ Арцаха. Это в свою очередь привело к насильственному перемещению всего армянского населения Нагорного Карабаха.

Далее, продолжая открыто игнорировать возможность возвращения к мирному процессу и усилия международных партнеров в этом направлении, азербайджанская сторона не приняла участия во встречах на уровне глав государств сначала в Гранаде, а затем в Брюсселе в рамках Европейского политического сообщества, хотя эти пятисторонние и трехсторонние встречи были согласованы ранее", - напомнили в МИД Армении.

Вместе с тем, в армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Ереван продолжил работу над текстом соглашения и посчитал более эффективным представить его Азербайджану в ходе предполагаемых встреч.

"Тем не менее, чтобы не допустить попыток завести переговорный процесс в тупик и для достижения прочного мира в регионе, Республика Армения конструктивно изложила свои взгляды на соглашение и, как неоднократно прежде, и доказала готовность возобновить участие в переговорном процессе", - добавили в Ереване.

При этом в МИД Армении отметили, что ориентиром в этом процессе видят следующие принципы: взаимное признание и уважение территориальной целостности друг друга без двусмысленности; осуществление дальнейшего процесса делимитации в соответствии с Алма-Атинской декларацией и новейшими законными советскими картами; разблокирование инфраструктуры региона на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств, а также принципов равенства и взаимности.

"Армянская сторона продолжает считать, что, несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, который может быть реализован при наличии политической воли с обеих сторон. Армянская сторона продолжает демонстрировать такую волю. Одним из проявлений этой воли является и то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на государственной границе между двумя странами", - говорится в сообщении МИД Армении.

Отметим, что накануне в МИД Азербайджана заявили, что обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или принятие решения о проведении встречи на государственной границе. "Призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот призыв, чтобы в ближайшее время начать переговоры", - заявили в МИД Азербайджана, при этом возмутившись тем, что Армении потребовалось около двух с половиной месяцев, чтобы ответить на предложения Азербайджана по проекту мирного договора.

"Этот застой в мирных переговорах не способствует стабильности и процветанию в регионе. Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией на двусторонней основе для скорейшего завершения мирного договора. Считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях", - отметили в МИД АР.