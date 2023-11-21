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 Вторник, 21 Ноября 2023 22:16
Алина Оганесян

Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и секретарей Совета безопасности ОДКБ

Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и секретарей Совета безопасности ОДКБ

АрмИнфо. По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и главы внешнеполитического ведомства Беларуси Сергея Алейника.

Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обменялись мнениями вокруг армяно- белорусской повестки, коснулись деятельности ОДКБ.

Арарат Мирзоян сообщил, что не сможет принять участие в заседании Совета министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и секретарей Совета безопасности ОДКБ, которое должно состояться 22 ноября в Минске.

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