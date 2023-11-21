Вторник, 21 Ноября 2023 20:14

АрмИнфо. В Армении из-за гололеда труднопроходимы для грузовых машин с прицепом серпантины Спитака, а автодороги Ланджик- Мастара и Цилкар-Рйа Таза - для всех транспортных средств. Об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Гололед наблюдается также на дорогах Сисиан-Зангер, Сараван-Зангер и в районе Арагаца. На участке под названием <Мегру сар> идет снег.

Согласно сведениям ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспортных средств.