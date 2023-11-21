Вторник, 21 Ноября 2023 20:12

АрмИнфо. Президент Ирака Абдул Латиф Рашид прибыл в Армению.

В аэропорту <Звартноц> главу государства встретил вице-премьер Армении Мгер Григорян и замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

Сообщается, что Абдул Латиф Рашид проведет в Армении встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном и спикером Парламента Аленом Симоняном.

Президент Ирака прибыл в Ереван после совершенного визита в Баку.