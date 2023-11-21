Вторник, 21 Ноября 2023 20:05

АрмИнфо. Специальный докладчик ООН по вопросам возмещения истины, правосудия и стимулирования гарантий не повторения Фабиан Сальвиоли находиться с официальным визитом в Армении.Как сообщает офис Верховного комиссара ООН по правам человека, в Ереван он прибыл 16 ноября.

В ходе визита, который завершится 24 ноября, эксперт ООН оценивает меры, предпринимаемые властями Армении в сферах стимулирования истины, справедливости, возмещения, упоминания и гарантий неповторения, серьезных нарушений прав человека во время конфликта, гражданских беспорядков.

Эксперт встретится с чиновниками кабмина, представителями законодательного органа, судебной власти, сил безопасности, национального института по правам человека, членами организаций гражданского общества, побывает в регионах страны.

Спецдокладчик 24 ноября созовет в зале заседаний офиса ООН в центре Еревана пресс- конференцию.