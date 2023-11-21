Вторник, 21 Ноября 2023 20:02

АрмИнфо. 27 ноября бывший командир 3-го армейского корпуса МО РА генерал-майор Григорий Хачатуров либо должен быть освобожден, либо в Республике Армения нет судебной системы. Об этом 21 ноября заявил на пресс- конференции один из адвокатов Хачатурова Мигран Погосян.

<Есть решение Апелляционного уголовного суда от 20 сентября, в котором зафиксировано, что содержание Григория Хачатурова под арестом после 15 октября неправомерно, если не будут выявлены новые, весомые обстоятельства. При этом суд констатировал, что нет веских обстоятельств, то есть содержание под стражей после 15 октября незаконно>, - отметил Погосян.

Адвокаты Хачатурова 4 октября с этим решением идут в суд первой инстанции. Однако последний принимает решение о продлении ареста еще на два месяца. <Мы подали апелляционную жалобу на это решение, которая завизирована тому же судье, который констатировал, что содержание Григория Хачатурова под арестом после 15 октября является незаконным. То есть Апелляционному суду предстоит либо взять свое решение, принятое 20 сентября, удостовериться, выполняется ли это решение, а, если нет, всего лишь подтвердить свое прежнее решение>, - сказал адвокат, добавив, что решение Апелляционного суда должно быть опубликовано 27 ноября.

При этом, как подчеркнул Погосян, защита осознает давление всей <государственной махины> на судебную систему. <У Апелляционного суда есть только одна возможность не принять это решение - бежать от принятия решения>, - указал он. Либо же решение от 20 сентября должно быть подтверждено, и Григорий Хачатуров должен быть освобожден 27 ноября.

<В противном случае в правовом плане суда в Армении не существует. Как может суд зафиксировать, что после 15 октября пребывание лица под арестом незаконно, а всего через два месяца получить апелляционную жалобу по тем же основаниям, увидеть, что лицо все еще находится под арестом, и принять противоположное решение?>, - сказал Мигран Погосян.

Напомним, что 20 февраля СНБ Армении представила прокурору ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006- 2010 гг должность командира части Г.Х (Григорй Хачатуров - ред.) за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения.

Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Как заявил СМИ адвокат Хачатурова - Акоп Енокян, его подзащитный проходит по делу экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями. Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) были проданы территории и здания расположенных в Араратской области ряда воинских частей по ценам намного ниже рыночных. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан Григорию Хачатурову. Он был заключен под стражу 16 марта текущего года.