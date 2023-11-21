Вторник, 21 Ноября 2023 19:56

АрмИнфо. С целью реабилитации насильственно перемещенных из Арцаха детей, их социальной адаптации и формирования новых навыков платформа IDeA, агентство <Мы - наши горы> и Дилижанский общественный центр запустили программу <Крылья>.

Инициатива предназначена для детей из Арцаха в возрасте от 4 до 18 лет во всех регионах Республики Армения. Бенефициарами пилотного этапа являются около 50 детей, проживающих в Дилижане.

Согласно сообщению пресс-службы IDeA, шестинедельная программа предусматривает восстановление физических и психологических сил посредством различных видов спорта и терапии (плавание, футбол, арт-терапия и другие) для детей 4-18 лет и развитие умственного потенциала (формирование лидерских и предпринимательских качеств) у детей 12-18 лет.

Специалисты, задействованные в проекте, помогут детям преодолеть последствия травмирующей реальности, быстро наладить новые социальные связи, приспособиться на новом месте и вернуться к полноценной жизни.

<Еще в Арцахе агентство <Мы - наши горы> занималось реализацией множества проектов, нацеленных на смягчение гуманитарных последствий длительной блокады для народа Арцаха. В новых реалиях особенно важным представляется восстановление психологического и физического здоровья арцахских детей, которые подверглись тяжёлым лишениям во время блокады и насильственного перемещения. Храня верность миссии и принципам, заложенным в основу деятельности агентства его соучредителем - Рубеном Варданяном, мы начали этот новый проект с надеждой <подарить крылья> нашим детям и их родителям, чтобы они смогли преодолеть все трудности и наполниться оптимизмом в отношении будущего> - отметила координатор проекта <Крылья> Нарине Агабалян.

Отметим, что Агентство территориального развития <Мы - наши горы> запускает и реализует программы развития в тесном сотрудничестве с государственными структурами и органами местного самоуправления, международными и частными институтами и организациями. Программы агентства направлены на защиту людей, пострадавших от непрекращающихся конфликтов.

Во время блокады Арцаха Агентство сосредоточило свои усилия на гуманитарной помощи местному населению: обеспечивало питанием, предоставляло неотложную медицинскую помощь, проводило образовательные и культурные программы, оказывало поддержку в социальной и других сферах.

Созданное Рубеном Варданяном и его партнёрами агентство ориентируется на достижение ощутимых результатов и придерживается подхода, в основе которого лежат гуманизм, взаимное уважение, честность и мужество.

Напомним, что Рубен Варданян сейчас задержан азербайджанским династическим режимом по надуманным обвинениям.