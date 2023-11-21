Вторник, 21 Ноября 2023 17:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частный дом 6/10 на улице Овсепяна, Государственное агентство здравоохранения, поликлиника N5, частные дома 243, 247 на улице Норки Айгинер, Институт геологии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-16:00 улицы 1, 2 в Джрашене;

11:00-17:00 жилые дома 1/1, 3, 10/5 на улице Байрона, жилой дом 18 на улице Исаакяна, жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д, 14 на пр. Маштоца, жилые дома 2, 4, 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилые дома 36, 38, 40, 40а на улице Саряна, жилой дом 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 3/2, 3/3, 3/14, 5, 5/1, 7, 7/16, 13/1 и частные дома 7/9-7/17 на Тбилисском шоссе; частные дома 5-300 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 11/11-185 на улице Гапанцяна, частные дома 99-120 на улице О. Эмина, жилые дома 1, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б на пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Лер Камсара, частные дома 1-15 на улице Лер Камсара, школа N76, жилой дом 3 на улице Дро, жилые дома 23, 23/1, 23/20 на улице Д. Анахта, жилой дом 2 на 10-ой улице Зейтуна, частный дом 17 на улице В. Вагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-14:00 частично город Армавир и село Нораван;

в Котайкской области:

10։00-12:00 улицы Маисяна, Пахлавунянца, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, дома отдыха “Микаэль Варданян”, Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-14:00 частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС'', ''Тим Телеком'';

11։00-15:00 частично население Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Цахкашен полностью, газозаправочная станция “Алик”, частично квартал “Ацарат”, школа N8 в Ацарате, детский сад Ацарата, территория под названием “Гланоц”, село Гандзак полностью, “Джрмух” Гандзака, территория под названием “Картофили Пахестнер” в Гандзаке;

в Араратской области:

10։00-14։00 частично село Овташат;

10:30-12:30 частично улица Мхчяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Арсенян, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, Микояна в городе Ехегнадзор; частично село Серс;

в Лорийской области:

10:00-14:00 села Марц и Кариндж;

в Ширакской области:

11:30-13:30 улицы Сундукяна, Пушкина, С. Амбардзумяна, территория, прилегающая к площади Багратуняц, на улице Шираза, восточная часть улицы Рыжкова, начало пр. Ахтанак: территория, прилегающая к площади Багратуняца, областная прокуратура Ширака, офис компании “Виваселл-МТС”, офис компании ‘Фаст Кредит”, супермаркет “Корона’, абоненты (не являющиеся жильцами) “Ацатун”, ‘Фуд тайм”, ‘Фаэтон” в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 6-10, 71-75, 232, 121-235 на улице Арменакяна, филиал банка “Айэкономбанк”, частный дом 293 на улице Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-14:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 30, 32, 34, 36, 36/1 на улице Ачаряна, Аванская специальная школа-интернат для слабовидящих детей, общежитие колледжа № 11, корпус здания МЧС, школа № 104, здание финансового техникума, школа-интернат, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилые дома 1, 27, 27а на пр. Маштоца, жилой дом 50 на улице Пушкина, частные дома 1-67 на улице Арменакяна, частные дома 301-305 на улице Норки Айгинер, 30-43 на улице Исраеляна, жилые дома 1 7-13 на улице Пароняна, жилые дома 17-, 21 на улице Дзорагюх, 5-118 на улице Ареставорнери, 1, 3 на улице Грохнери, частные дома 12, 16 на улице Кори, жилой дом 1 на улице Лео абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25, 27 и частные дома 1-40 на 17-ой улице Арабкира; жилые дома 44, 228/, 228/1 на улице Гр. Кочара, частные дома 2-26 на переулке Рига, жилой дом 17/5 на улице Адонца, жилые дома 10, 14 на улице Н. Тиграняна, жилой дом 18 на улице Ширванзаде абоненты (не являющиеся жильцами), подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, улицы Чахуджяна, А. Саргсяна, жилые дома 25-28 во 2-ом квартале Давташена абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Агарак и Ахдзк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Касах абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты на улицах 34-37 в общине Зовуни, квартал “Муш”, улицы П. Севака, Арабкира, Н. Аветисяна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Г. Нжде, улица В. Саргсяна (жилые дома 5, 7, 9 и 1-ый тупик), жилые дома 8, 12 на улице Седрака Джалаляна, улицы А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, В. Теряна;

11։00-17:00 частично село Гарни; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично села Шатин и Заритап;

10:30-13:00 частично улица Сарворнери в городе Джермук;

в Лорийской области:

11:00-13:00 кварталы “Совхозаин”, “Эстонакан”, “Кркорян”, “С. Аветисян”, больница в городе Спитак;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Вохчи, Бюракн, Меграшат и абоненты (не являющиеся жильцами) в Амасийском регионе.