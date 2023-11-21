Вторник, 21 Ноября 2023 17:27

АрмИнфо.Милли Меджлис Азербайджана выступил с заявлением в связи с законом S.3000 (Актом в защиту армян), принятым ранее Сенатом США.

Как сообщает Туран, в заявлении осуждается "антиазербайджанский акт" и содержится призыв занять объективную позицию относительно процессов на Южном Кавказе.

"Парламент Азербайджана отвергает решение Сената США от 15 ноября. Подобные действия Вашингтона негативно влияют на мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении. Далее по традиции заводится старая песня о главном - о 30-летиях безразличия международного сообщества.

"К сожалению, США повторяют ошибку, допущенную ими в отношении Азербайджана в 1992 году с принятием дискриминационной 907-й поправки к Акту поддержки свободы.

Сегодняшние действия США, как посредника, привели к утрате доверия со стороны азербайджанского общества, а внешняя политика Америки в последние годы полностью провалилась. Об этом свидетельствует политика США на Ближнем Востоке и в Афганистане. Милли Меджлис Азербайджана еще раз заявляет, что Азербайджан всегда будет решительно реагировать на все негативные шаги, основанные на нормах и принципах международного прав", - сказано в заявлении.

Отметим, что 16 ноября американский сенат принял проармянский проект

- S. 3000 (IS) - Armenian Protection Act of 2023, лишающий Азербайджан военной поддержки.

Указанный документ не позволяет президенту воспользоваться публичным законом 107- 115, который позволял президенту обойти 907-ю поправку к "Акту защиты свободы", которая запрещает оказывать военную помощь Азербайджану. Акт был внесен в Сенат 29 сентября этого года. Его представил сенатор США Гарри Питерс. В случае, если проект будет принят Палатой представителей и подписан главой государства, президент США не сможет обходить 907-ю поправку и получать финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024-2025 годы.