Вторник, 21 Ноября 2023 16:20

АрмИнфо. Основной целью Евросоюза на данный момент является подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом азербайджанской службе Радио Свободы заявил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Он отметил, что ЕС в настоящее время не видит серьезных препятствий, которые могли бы помешать этому процессу.

"Мы ожидаем быстрых шагов по нормализации отношений. Некоторые в Брюсселе считают, что этот процесс занимает слишком много времени. Мы не видим причин, по которым процесс нормализации не должен произойти раньше. Отсутствие боевых действий, отсутствие ежедневных перестрелок не означает, что ситуация нормальная. Что важно, так это перейти от нынешней ситуации отсутствия боевых действий к реальному процессу нормализации. Это подписание мирного договора, открытие коммуникаций, делимитация границ и вывод военных сил для создания чувства безопасности. Это означает решение всех гуманитарных вопросов. Мы считаем, что прогресс должен быть быстрее. Я думаю, Баку может показать, что этот процесс можно ускорить и сделать более фундаментальным", - отметил Клаар.

На уточнение означают ли его слова, что слов руководства Азербайджана недостаточно для того, чтобы гарантировать безопасность территории Армении, Клаар, в частности, сказал: "Я думаю, что сказанные слова являются весьма важными утверждениями. В то же время после этих заявлений необходимо переходить к мирному соглашению и его реализации. Заявление очень важно, но мы ожидаем действий", - добавил европейский чиновник.

На вопрос, почему, Брюссель направляет свои призывы лишь Баку, в связи складывается впечатление предвзятого отношения ЕС к ситуации, спецпредставитель Евросоюза констатировал, что в текущей ситуации Азербайджан - более сильная сторона.

"Азербайджан достиг ряда целей за счет военной силы, и Европейскому Союзу и членам Евросоюза не понравилось то, как это было достигнуто. Речь идет о военных действиях в Нагорном Карабахе.

Сегодня мы находимся в такой ситуации, что ключ находится в руках Азербайджана. Ключ к нормализации отношений с Арменией находится в руках Азербайджана.

Если ты большой, если ты сильный, от тебя ждут большего. В этом суть нынешней ситуации. Поэтому мы ожидаем лидерства в Азербайджане. Потому что мы знаем, что сейчас подходящее время, есть возможности, мы должны ими воспользоваться", - заявил представитель ЕС, добавив, что Ереван очень заинтересован в продвижении мирного процесса.

Еврочиновник считает, что мирное соглашение является важным документом, но самого по себе его недостаточно.

"Важна также реализация такого соглашения и дальнейшая нормализация отношений - это включает в себя открытие коммуникаций, отвод военных сил от границы, открытие посольств, обеспечение передвижения людей. Фаза после мирного соглашения также важна. В настоящее время мы считаем, что есть естественный интерес со стороны Еревана. Мы также слышим заявления из Баку. Честно говоря, заявления есть, но мы ждем реальных шагов.

Ильхам Алиев не приехал на встречу в Гранаду. Мы считаем, что на встрече в Гранаде была возможность, и считаем, что процесс был медленным. Этот процесс необходимо ускорить. И нет причин, по которым это не должно быть быстрее. Ключ в руках Баку, и мы заинтересованы в том, чтобы процесс продвигался вперед, поскольку видим для себя важным партнером весь Южный Кавказ, включая Азербайджан", - резюмировал он