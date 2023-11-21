Вторник, 21 Ноября 2023 15:59

АрмИнфо. Армения всегда заявляла о своей готовности вести переговоры с Азербайджаном. Об этом 21 ноября в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

Он отметил, что в настоящее время между двумя государствами осуществляется обмен предложениями по мирному договору. Аршакян отметил, что Армения никогда не избегала встреч с Азербайджаном, в том числе, и на различных международных площадках. <Если эти встречи на той или иной площадке давали результат, представители нашей страны принимали в них участие. Предлагаю вам следить за официальными заявлениями МИД, за форматами, если будет необходимость в новых комментариях, внешнеполитическое ведомство выступит с соответствующим заявлением", - сказал вице- спикер.