Вторник, 21 Ноября 2023 15:58

АрмИнфо.Вслед за публичным заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 18 ноября об активизации дипломатических усилий по достижению подписания мирного договора с Азербайджаном армянская сторона представила Азербайджану 6-е предложение по Договору. Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

"Армения по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов", - добавили в МИД Армении.

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев пожаловался на то, что Армения с 11 сентября не отвечает на их очередные предложения по мирному договору