Вторник, 21 Ноября 2023 15:51

АрмИнфо.Министерство внутренних дел Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента, произошедшего в Ереване с болельщиками сборной Уэльса по футболу.

Отметим, что 18 ноября BBC сообщила, что в Ереване арестованы 32 болельщика футбольной сборной Уэльса, которые прибыли в Ереван на матч национальной команды против сборной Армении в квалификации к чемпионату Европы по футболу 2024 года. Болельщики утверждали, что были задержаны незаконно и беспочвенно.

На фоне разгорающегося скандала сегодня в МВД Армении распространили разъяснение.

Так, в ведомстве подчеркнули, что 18 ноября около часа ночи в оперативный центр управления Полиции МВД РА поступило сообщение о том, что на улице Пушкина завязалась драка.

"В оперативный центр управления МВД также поступило сообщение о том, что развязалась групповая драка возле памятника Араму Хачатуряну. Оперативники, выехавшие в указанные места, установили, что в районе улицы Пушкина 43 между болельщиками сборной Уэльса по футболу произошла ссора.

Благодаря принятым мерам 15 граждан Уэльса и 1 гражданин Новой Гвинеи были задержаны и доставлены в Центральное управление полиции по обоснованному подозрению в хулиганстве. Еще 16 человек были задержаны и доставлены в отделение за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Позже они были отпущены на свободу", - отметили в МВД Армении, добавим, что по первому эпизоду инициировано уголовное производство, по которому проходит 16 человек.

"Также следует отметить, что участники инцидента распространили через СМИ информацию о происшествии, большая часть которой не соответствует действительности. Мы призываем воздерживаться от публикации недостоверной и непроверенной информации", - подытожили в МВД Армении.

Накануне в Следкоме Армении сообщили, что по факту инцидента с болельщиками сборной Уэльса возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 5 статьи 195 УК Армении (побои или иные насильственные действия, совершенные группой лиц). Максимальный срок лишения свободы по ней - до двух лет.