Вторник, 21 Ноября 2023 15:31

АрмИнфо.Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении члена Совета Республиканской партии Армении, бывшего депутата НС РА В.А. и передал его в уголовный суд первой инстанции города Еревана вместе с материалами дела, сообщает Генпрокуратура Армении.

В ведомстве напомнили, что в уголовном производстве, расследуемом в главном следственном управлении СНБ, установлено, что член Совета Республиканской партии Армении, бывший депутат НС РА В.А. незаконно приобрел и хранил у себя 12 патронов калибра 7,62 мм (7,6239), предназначенных для стрельбы из автоматов, ручных пулеметов типа <РПК> и другого нарезного оружия соответствующего калибра, боевые патроны калибра 7,62 мм (7,6254R) (2 штуки), а также патроны спортивно-тренировочного калибра 9 мм (919) (34 штуки), предназначенные для стрельбы из <МР-446 (Викинг)>, пистолеты типа <Glock> и другое нарезное оружие соответствующего калибра.

<В отношении В.А. возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 1 ст. 235 УК РА, принятого 18.04.2003 г. (незаконное хранение огнестрельного оружия, за исключением снайперских винтовок и патронов к ним, боеприпасов, патронов для снайперских винтовок, взрывчатых материалов или взрывчатых веществ, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). В качестве меры пресечения в отношении В.А. применена подписка о невыезде>, - говорится в сообщении Генпрокуратуры РА.

Напомним также, что в декабре 2020 года сообщалось, что бывший министр охраны природы Армении Вардан Айвазян подозревается в организации акций протеста в ночь с 9 на 10 ноября, когда протестующими против трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху были разгромлены здания парламента и правительства Армении. Сотрудники СНБ провели обыск в его квартире, и 12 декабря в рамках расследуемого в СНБ уголовного дела он был задержан. Тогда, согласно устным разъяснениям следователя, обвинение против Айвазяна было выдвинуто по части 1 статье 300 УК РА - за организацию узурпации полномочий НС и правительства. Однако суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство об избрании в отношении Айвазяна меры пресечения в виде ареста. Также суд признал неправомерным задержание Айвазяна.