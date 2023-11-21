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АрмИнфо.В ОДКБ прокомментировали просьбу Армении снять с повестки организации документ о помощи Еревану.
Так, в заявлении организации в этом связи, в частности, говорится: "В соответствии с Планом мероприятий по реализации решений ноябрьской (2022 года) сессии СКБ ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности Организации в период председательства Беларуси в работе до настоящего времени находились два документа, имевших отношение к стабилизации обстановки на Южном Кавказе. Речь идет о проектах Решения СКБ ОДКБ "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" и Заявления министров иностранных дел государств-членов Организации в поддержку усилий по достижению мира в этом регионе.
Накануне предстоящих заседаний уставных органов ОДКБ в Минске (23 ноября - ред.) армянская сторона предложила снять с рассмотрения проект Заявления.
Работа над проектом Решения СКБ о направлении в Армению мониторинговой миссии и оказании других практических мер продолжается".
Ранее, в ОДКБ предложили направить мониторинговую миссию на армяноазербайджанскую границу для предупреждения эскалации. На очередной сессии глав государств-членов Организации под председательством Армении осенью прошлого года Ереван не подписал предложение, аргументировав это отсутствием политической оценки азербайджанской агрессии со стороны государств-членов ОДКБ.
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|Фонд IDeA совместно с партнерами запустил проект для физической и психологической реабилитации детей Арцаха
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|Парламент Азербайджана осудил решение Сената США в защиту армян
|Kлаар: Ключ к нормализации отношений с Арменией находится в руках Азербайджана
|IDBank выпускает 3-й транш долларовых облигаций 2023 года
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|МИД: Армения направила Азербайджану 6-е предложение по мирному договору
|МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
|Дело против экс-депутата от РПА Вардана Айвазяна направлено в суд
|В ОДКБ прокомментировали просьбу Армении снять с повестки организации документ о помощи Еревану
|Минобороны Армении опровергло слухи о возможных поставках ракет Украине
|Япония продолжит содействовать арцахским беженцам в преодолении вызовов
|В Армении будет создана Служба охраны окружающей среды
|В Армении будет внедрено обязательное требование о наличии у компаний - водопользователей закрытой системы оборота воды в бассейне Араратской долины
|Арцахские армяне смогут получать в Армении пенсии и пособия
|Для французско-армянского военного сотрудничества необходимо построить общую стратегическую культуру - посольство Франции
|Туркменистан готов развивать парламентский диалог на основе нейтралитета и миролюбия
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|Американский сенатор: Доллары американских налогоплательщиков не должны направляться в Азербайджан
|Эрдоган призвал Армению "принять руку мира, протянутую Азербайджаном"
|ЮКЖД и Минобразования разработали школьный курс «Правила поведения детей на железнодорожном транспорте»
|Президент Армении: Одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является стабильный мир в регионе
|Азербайджан с 11 сентября ждет ответа от Армении по поводу предложений о мирном урегулировании - Алиев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Прекращены полномочия члена Высшего судебного совета Давида Хачатуряна
|Насилие в отношении женщин - плохая традиция: Пашинян
|Кристина Квин объявила о запуске новой программы по проведению консервационных работ в Ереруйкской базилике
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|Великобритания заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией - британский министр
|Парламентская делегации Канады выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за политики Баку по этнической чисткe в Арцахе
|Из-за непогоды на "Верхнем Ларсе" застряло более 850 армянских большегрузов
|Экс-главу СПИСА Миграна Погосяна ждёт экстрадиция из РФ
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Баку к войне
|Армения и Евросоюз подписали соглашение о статусе EUMA
|СК представил детали взрыва в подвале химфака в Ереване
|Генсек ОДКБ: Армения попросила снять с повестки обсуждений Организации вопрос об оказании помощи Еревану
|В Ереване состоится совместный концерт Национальных оркестров Армении и Арцаха
|Лео Докерти сегодня с региональным визитом прибудет в Ереван
|Армения приобретет у Индии самоходные гаубицы MArG 155
|Клаар представил видение ЕС относительно разблокирования коммуникаций в регионе о права арцахев вернуться в свои дома
|Закончив мнимое "правосудие" с Вагифом Хачатряном азербайджанские марионеточные власти взялись за Рашида Бегларяна
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|Последние события в Армении и Арцахе продемонстрировали важность формирования общеармянского единого видения и действий - The FUTURE ARMENIAN
|Снег и понижение температуры воздуха, на Армению идет циклон
|Франция приняла к сведению решение Международного cуда от 17 ноября о ситуации в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Ирана провел телефонные разговоры с коллегами из России и Азербайджана
|Надеемся в ближайшее время услышать новость об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов - Пашинян
|Концепция "Западный Азербайджан", продвигаемая Баку, является подготовкой к новой военной агрессии против Армении - Пашинян
|Премьер РА и генсек ОБСЕ обсудили армяно-азербайджанские отношения
|В Ереване завершила свою работу осенняя сессия ПА ОБСЕ
|В Нью-Дели состоялись 10-ые межмидовские консультации между Арменией и Индией
|Главы МИД Армении и Бахрейна обсудили ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке
|Глава МИД Армении провел в Манаме переговоры с генсеком ЛАГ и секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива
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