Вторник, 21 Ноября 2023 14:36

АрмИнфо.В ОДКБ прокомментировали просьбу Армении снять с повестки организации документ о помощи Еревану.

Так, в заявлении организации в этом связи, в частности, говорится: "В соответствии с Планом мероприятий по реализации решений ноябрьской (2022 года) сессии СКБ ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности Организации в период председательства Беларуси в работе до настоящего времени находились два документа, имевших отношение к стабилизации обстановки на Южном Кавказе. Речь идет о проектах Решения СКБ ОДКБ "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" и Заявления министров иностранных дел государств-членов Организации в поддержку усилий по достижению мира в этом регионе.

Накануне предстоящих заседаний уставных органов ОДКБ в Минске (23 ноября - ред.) армянская сторона предложила снять с рассмотрения проект Заявления.

Работа над проектом Решения СКБ о направлении в Армению мониторинговой миссии и оказании других практических мер продолжается".

Ранее, в ОДКБ предложили направить мониторинговую миссию на армяно­азербайджанскую границу для предупреждения эскалации. На очередной сессии глав государств-членов Организации под председательством Армении осенью прошлого года Ереван не подписал предложение, аргументировав это отсутствием политической оценки азербайджанской агрессии со стороны государств-членов ОДКБ.