Вторник, 21 Ноября 2023 13:50

АрмИнфо.В Армении будет создана Служба охраны окружающей среды. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 21 ноября обсуждает проект закона <О службе охраны окружающей среды>.

По словам министра окружающей среды РА Акопа Симидяна, сотрудники новой службы будут заниматься мониторингом и защитой природных

ресурсов. Один из ключевых аспектов предложенных изменений - обеспечение круглосуточной охраны лесов и национальных парков. Существует неотложная необходимость в усилении контроля и наблюдения за экосистемами страны. Предлагается заменить Комитет лесного хозяйства Службой охраны окружающей среды, а также разделить функции охраны национальных парков, отделив их от ГНКО <"Ай антар". Сотрудникам новой службы будет предоставлено право регистрировать правонарушения, возбуждать уголовные дела, оценивать ущерб окружающей среде и накладывать штрафы в случае нарушения экологических норм. В критических ситуациях сотрудники Службы смогут применять физическую силу и оружие. Правительство РА своим решением определит источники финансирования данной службы и ее оснащенности. Согласно предложению, новая служба будет насчитывать 1176 сотрудников и будет оборудована современными технологическими средствами для эффективного контроля и надзора за состоянием окружающей среды. Предполагается, что создание этой Службы будет завершено в 2024 году.

Эти шаги направлены на улучшение экологической безопасности и обеспечение более эффективного контроля за природными ресурсами Армении, что важно для сохранения богатства и разнообразия ее экосистем.