Вторник, 21 Ноября 2023 13:43

АрмИнфо. В Армении будет внедрено обязательное требование о наличии у компаний - водопользователей закрытой системы оборота воды в бассейне Араратской долины. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 21 ноября обсуждает поправки в Водном кодексе и в пакете смежных законов.

По словам министра окружающей среды РА Акопа Симидяна, данная мера необходима для урегулирования той катастрофической ситуации, которая сложилась с артезианскими скважинами Араратской долины, вызванные изменением климата и хозяйственной деятельностью человека. Пакетом предусмотрено установить норму о наличии у компаний-водопользователей закрытой системы оборота воды. Тем самым, как отметил докладчик, правительство РА предпринимает попытку более эффективного управления имеющимися рисками и экономии запасов питьевой воды.

Отметим, что в результате деятельности человека в Араратском артезианском бассейне образовался значительный дефицит воды. Величина

эксплуатационного запаса подземных вод Араратской долины более чем на 15% меньше годового допустимого отбора подземных вод. В 2013-2016 г.г. был проведен процесс ликвидации и консервации заброшенных и незаконно эксплуатируемых скважин, в результате которого ликвидировано 55 скважин, законсервировано 61, что позволило сэкономить в общей сложности 4843 л/с воды. В результате, в 2015- 2017 г.г. уровень грунтовых вод в Араратской долине начал повышаться. Однако в дальнейшем вновь началось понижение уровня грунтовых вод, что недопустимо. Исследования показывают, что из-за климатических изменений и безответственной деятельности человека в Араратском артезианском бассейне происходит истощение запасов подземных вод, что в очень короткие сроки приведет к глобальной экологической и социально- экономической катастрофе. Поэтому необходимо осуществлять меры по управлению подземными водами, чтобы предотвратить чрезмерную эксплуатацию ресурсов.

Напомним, что подземные воды Араратского артезианского бассейна являются единственным перспективным источником питьевого водоснабжения центральной Армении, поэтому уровень общественной опасности от чрезмерной эксплуатации Араратского бассейна очень высок, в связи с чем регулирование необходимо и актуально.