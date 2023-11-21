Вторник, 21 Ноября 2023 13:07

АрмИнфо. Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха должны обладать в Республике Армения всеми социальными гарантиями. Об этом 21 ноября, представляя в Национальном Собрании РА поправки в законах <О государственных пенсиях> и <О государственных пособиях>, заявил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян.

По его словам, по сути, кабмин предлагает уравнять в правах вынужденных переселенцев и беженцев. Это означает, что лицо, независимо от того, является ли оно гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, имеет право на получение

пенсии. Однако с учетом большого количества вынужденных переселенцев пакетом предлагается предоставить правительству РА право на применение ряда особенностей при реализации данного права. В частности, при начислении государственных пенсий будет учитываться стаж работы, приобретенный за время работы в Нагорном Карабахе. Правительство определит правила начисления пенсий насильственно перемещенных лиц. Пенсии в Армении будут получать те беженцы из Нагорного Карабаха, которые на родине уже получали их. При этом, правительству РА будут предоставлены права по установлению размера и порядка начисления пенсий для вновь обращающихся за их получением. Также предусмотрено начать выплачивать военные пенсии для тех сотрудников оборонного ведомства Арцаха, МВД, Спасательной службы и Службы исполнения судебных актов, которые на родине уже ее получали.

Что касается пособий, то, как отметил министр, они будут выплачиваться в соответствии с утвержденным порядком по старости, потери кормильца и т.д. Кабмин своим решением определит порядок выплат пособий при рождении и уходу за ребенком. Для реализации проектов планируется обновить базу данных.