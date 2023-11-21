Вторник, 21 Ноября 2023 12:01

АрмИнфо.Туркменистан готов и далее развивать парламентское сотрудничество на основе статуса постоянного нейтралитета и миролюбивой политики. Об этом делегация национального парламента страны заявила на сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Осенняя сессия прошла 18-20 ноября в Ереване под девизом «ОБСЕ во время кризиса: роль Ассамблеи в реагировании на внутренние и внешние вызовы». На форуме представители Меджлиса Туркменистана привлекли внимание коллег к международным инициативам президента Сердара Бердымухамедова по вопросам обеспечения мира и безопасности, выдвинутым в ходе 78-й сессии ГА ООН.

Была выражена уверенность, что предложения Туркменистана найдут поддержку со стороны государств-членов ПА ОБСЕ.