Вторник, 21 Ноября 2023 10:39

АрмИнфо. Письмо постоянного представителя Армении при ООН Мгера Маргарян, препровождающее подготовленным первым специальным советником ООН по предотвращению геноцида профессором Мендесом докладом о ситуации в Нагорном Карабахе, опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Постпредство Армении при ООН.

В письме постоянного представителя Армении при ООН от 1 ноября 2023 года на имя председателя Совбеза, в частности, говорится: "Пишу в ответ на мое же письмо от 31 августа 2023 года (A/78/335-S/2023/642). В него также был включен предварительный доклад первого специального советника Генерального секретаря по предотвращению геноцида, профессора Хуана Мендеса "О ситуации в Нагорном Карабахе и о необходимости принятия международным сообществом мер по предотвращению зверских преступлений".

В качестве кульминации своей систематической политики, направленной на изгнание армянского народа с его исконной родины, стала агрессия Азербайджана, инициированная 19 сентября 2023 года и приведшая к насильственному перемещению всего армянского населения Нагорного Карабаха. Прилагаю заключительный отчет профессора Мендеса, озаглавленный "Этнические армяне в Нагорном Карабахе: отчет о предотвращении геноцида", подчеркивая, что международное сообщество - и особенно Совет Безопасности - обязано действовать и защищать права народа Нагорного Карабаха, а также принимать соответствующие меры, в том числе путем обеспечения его права на достойное возвращение.

Буду признателен, если настоящее письмо и приложение к нему будут в срочном порядке доведены до сведения членов Совета Безопасности и опубликованы в качестве документа Совета".