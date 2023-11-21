Вторник, 21 Ноября 2023 10:36

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению "принять руку мира, протянутую Азербайджаном ".

Соответствующее заявление он сделал в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, касаясь ситуации на Южном Кавказе.

"Безопасность армянского народа и его лидеров будет более надежной, если они будут стремиться к миру и сотрудничеству с соседями, а не за тысячи километров. Никакое оружие и боеприпасы, отправленные западными странами, не смогут заменить спокойствия, которое обеспечит прочный мир",- сказал он, передает Анадолу.

По его словам, Турция в сотрудничестве с Азербайджаном готова предпринять необходимые шаги для успеха процесса нормализации между Баку и Ереваном.